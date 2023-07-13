Бывший президент Академии наук Татарстана стал депутатом на постоянной основе

Госсовет Татарстана избрал Мякзюма Салахова депутатом на постоянной основе. Решение было принято единогласно на заседании парламента. Госопдин Салахов останется членом Комитета Госсовета РТ по образованию, культуре, науке и национальным вопросам.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Музыченко, Коммерсантъ Фото: Александр Музыченко, Коммерсантъ

Ранее Мякзюм Салахов был депутатом на освобожденной основе. По основному месту работы он являлся президентом Академии наук Татарстана. Во вторник он досрочно освободил этот пост. Новым президентом академии избрали экс-главу ГИБДД Татарстана Рифката Минниханова.

Сейчас в Госсовете 23 депутата из 100 работают на постоянной основе (они получают зарплату из бюджета республики). Остальные парламентарии могут совмещать депутатскую работу с иной оплачиваемой деятельностью, в том числе могут заниматься бизнесом.

Кирилл Антонов "Ъ-Казань"