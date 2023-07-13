Назначен и. о. министра регионального развития Республики Алтай

Глава Республики Алтай Олег Хорохордин назначил исполняющим обязанности министра регионального развития Антона Черникова. С мая 2022 по июнь 2023 года он возглавлял Управление автомобильных дорог в Сочи.

Как рассказал в своем Telegram-канале глава региона, Антон Черников родился в Красноярском крае. С 2011 года работал в «Дирекции строящихся автомобильных дорог» Ставропольского края, а также в ФГБУ «Южный федеральный центр спортивной подготовки».

Предыдущий министр регионального развития Республики Алтай Константин Зорий подал в отставку по собственному желанию в феврале 2023-го. Он проработал в этой должности с февраля 2021 года.

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Лолита Белова