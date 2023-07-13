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Житель Энгельса стал фигурантом дела о земельных махинациях

Прокуратура Энгельса Саратовской области проверила соблюдение требований земельного законодательства при распоряжении землей. Об этом сообщили в пресс-службе регионального надзорного органа.

Установлено, что некий гражданин купил без торгов участок на ул. Казачья, как собственник расположенного там здания. В качестве основания для государственной регистрации права собственности на это здание использовались технический план, подготовленный кадастровым инженером, и составленная землепользователем декларация об объекте недвижимости.

Прокуратура обратилась в экспертную организацию, представитель которой пришел к выводу о том, что на момент приобретения участка здания на нем не было. Ущерб бюджету Энгельсского района превысил 880 тыс. руб. Возбуждено дело о мошенничестве (ч. 3 ст. 159 УК РФ). Надзорный орган контролирует ход расследования.

Дарья Васенина

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