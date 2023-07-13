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Коммерсантъ FM
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В Приамурье приставы на два месяца закрыли детсад, в котором отравились 17 детей

В Амурской области судебными приставами в поселке городского типа Прогресс на два месяца по решению суда приостановлена деятельность детского сада, в котором отравились 17 малышей, говорится в официальном Telegram-канале управления УФССП по региону.

Как отмечают приставы, отравление произошло из-за нарушения санитарных правил в детсаду. По предварительным данным, дети отравились на прошлой неделе по неизвестным причинам. В прокуратуре области уточняют, что дети заразились энтеровирусом.

После того как суд вынес решение закрыть детский сад на 60 суток, сотрудники УФССП проверили все помещения учреждения, а затем опечатали его. Теперь, как отмечают в ведомстве, судебные приставы будут ежедневно контролировать исполнение решения суда и следить за тем, чтобы детсад оставался закрытым.

В ближайшее время будет решаться вопрос, несет ли ответственность за отравление малышей кто-либо из должностных лиц или сотрудников детского сада.

Александр Кислов

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