На матч Суперкубка России из Москвы в Казань запустят дополнительные поезда

На игру Суперкубка РФ между «Зенитом» и ЦСКА из Москвы пустят дополнительные поезда в Казань. Об этом сообщила пресс-служба Российского футбольного союза.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

В частности, дополнительный поезд из Москвы в Казань отправится 14 июля в 21:30 и прибудет в конечную точку на следующий день в 10:36. В обратном направлении отправление запланировано на 16 июля на 1:00 с прибытием в 15:58.

Еще один дополнительный поезд отправится из Москвы 14 июля в 21:15 с прибытием в Казань в 12:54 15 июля. В обратную сторону он поедет 16 июля в 13:22, а прибудет в столицу РФ 17 июля в 5:02.

Кроме того, будут включены дополнительные вагоны в нынешние составы поездов между Москвой и Казанью. Это позволит свыше 1,3 тыс. болельщиков посетить матч за Суперкубок.

"Ъ-Казань"