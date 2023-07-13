Суд вынес второй приговор министру строительства Башкирии Рамзилю Кучарбаеву

Октябрьский райсуд Уфы вынес приговор министру строительства и архитектуры Башкирии Рамзилю Кучарбаеву и экс-руководителю Управления строительства №3 ФСИН РФ Руслану Валишину. Как сообщили «Ъ-Уфа» в суде, они оба были признаны виновными в превышении должностных полномочий при заключении 50 госконтрактов на строительство соцобъектов без торгов (ч. 3 ст. 286 УК РФ). Господин Валишин приговорен к пяти годам заключения в колонии общего режима, а господин Кучарбаев – к шести, но с учетом предыдущего наказания окончательный срок для него составил девять лет.

Как сообщал «Ъ-Уфа», в 2017–2019 годах, по данным прокуратуры, Рамзиль Кучарбаев, будучи главой Управления капитального строительства Башкирии, заключил без конкурса со структурой ФСИН как с единственным поставщиком 50 госконтрактов на строительство объектов социнфраструктуры на общую сумму около 2,1 млрд руб. В дальнейшем структура ФСИН, которая не занималась строительством самостоятельно, передавала исполнение контрактов на субподряд по более низкой цене. Разницу в цене получал генподрядчик. Всего субподрядчики получили контракты на общую сумму 450 млн руб., а структура ФСИН, фактически выступая посредником, получила из регионального и федерального бюджетов более 143 млн руб.

В начале июня господин Кучарбаев также был признан Ленинским райсудом Уфы виновным в превышении должностных полномочий (ч. 3 ст. 286 УК РФ) и служебном подлоге (ч. 2 ст. 292 УК РФ) при приемке очистных сооружений в Кумертау в 2017 году.

Венера Хисамова

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