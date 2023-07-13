Полиция задержала поджигателя леса в Увельском районе

Сотрудники полиции задержали подозреваемого в поджоге лесного массива в Увельском районе. Им оказался 36-летний житель одной из деревень района — Марково, сообщают в ГУ МВД по Челябинской области.

О поджоге леса в отдел полиции «Южноуральский» заявили пожарные. Сотрудники МВД прибыли на место происшествия и опросили свидетелей. Вскоре установили личность подозреваемого. Его задержали в лесу неподалеку от места поджога. Ущерб от действий злоумышленника составил свыше 770 тыс. руб.

По факту поджога было возбуждено уголовное дело об уничтожении и повреждении лесных насаждений (ч. 1 ст. 261 УК РФ). Подозреваемого поместили в специальное лечебное учреждение.

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