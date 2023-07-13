Бригадир дистанции пути РЖД обвиняется в хищении рельсов

Пермской транспортной прокуратурой утверждено обвинительное заключение по уголовному делу, возбужденному в отношении 48-летнего бригадира дистанции пути. Он обвиняется в растрате чужого имущества, вверенного лицу, с использованием своего служебного положения. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры.

По версии следствия, бригадир, достоверно зная о порядке реализации металлолома с базы железнодорожной станции Пермь-Сортировочная, в феврале 2022 года растратил вверенное ему имущество в виде 22 отрезков рельсов. Уголовное дело направлено в Дзержинский районный суд Перми для рассмотрения по существу.