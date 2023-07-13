Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Бригадир дистанции пути РЖД обвиняется в хищении рельсов

Пермской транспортной прокуратурой утверждено обвинительное заключение по уголовному делу, возбужденному в отношении 48-летнего бригадира дистанции пути. Он обвиняется в растрате чужого имущества, вверенного лицу, с использованием своего служебного положения. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры.

По версии следствия, бригадир, достоверно зная о порядке реализации металлолома с базы железнодорожной станции Пермь-Сортировочная, в феврале 2022 года растратил вверенное ему имущество в виде 22 отрезков рельсов. Уголовное дело направлено в Дзержинский районный суд Перми для рассмотрения по существу.

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...