Двум семьям, у которых в крупном пожаре сгорели дома в Башкирии, помогут с жильем

Две семьи, у которых 10 июля в результате крупного пожара сгорели дома и надворные постройки в селе Хамитово Абзелиловского района Башкирии, получили временное жилье, сообщили «Ъ-Уфа» в администрации района. Третий сгоревший дом был заброшен.

В одном из сгоревших домов проживали бабушка и трое внуков, находящихся под опекой, во втором — многодетная семья (отец, мать и трое детей). Всего в семье шестеро детей, старшие живут отдельно. В третьем доме никто не жил. В настоящее время две семьи из четырех и пяти человек заселены в пустующие дома. В администрации закупили одежду на 20 тыс. руб. для троих внуков, а также, с помощью волонтеров, — холодильники и телевизоры для обеих семей. Погорельцам помогут также в восстановлении сгоревших документов. Как отметили в администрации, погорельцы смогут получить матпомощь по линии лесхоза, минтруда и администрации района. В дальнейшем будет решаться вопрос о строительстве новых домов, для чего им выделят лес бесплатно.

Майя Иванова

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