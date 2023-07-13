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Семь жителей Сарапула задержали по подозрению в организации нескольких казино

В Удмуртии семь жителей Сарапула подозревают в незаконной организации и проведении азартных игр (ч. 2 ст. 171.2 УК РФ). Под их руководством работало пять казино в Сарапуле, Камбарке, а также в Сарапульском, Камбарском и Малопугинском районах, сообщает пресс-служба следственного управления СКР по республике.

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

По данным следствия, двое задержанных были организаторами, а другие пять участников исполняли функции администраторов и кассиров. В казино жителям предоставляли доступ к азартным играм с использованием специального оборудования и интернетом.

В рамках расследования прошли обыски, а также изъятие оборудования, камер видеонаблюдения и денег. В настоящее время допрашиваются свидетели.

Организаторов задержали, решается вопрос об избрании меры пресечения. Им грозит штраф в размере до 1 млн руб., а также лишение свободы на срок до четырех лет.

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