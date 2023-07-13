«Авито»: спрос на строительные услуги в Челябинске вырос на 43%

В апреле-июне спрос на строительные услуги на «Авито» в Челябинске вырос на 43% по сравнению с тем же периодом прошлого года. К первому кварталу 2023-го положительная динамика составила 168%. Об этом сообщают «Авито Услуги».

Ощутимее всего в Челябинске к прошлому году увеличился спрос на кладочные работы — в 3,3 раза, услуги проектирования и подготовки смет — в 2,2 раза, газификацию (2,1 раза), фундаментные (+50%) и изыскательные работы (+56%).

В целом по России во втором квартале число предложений строительных услуг на «Авито» выросло на 34% к прошлому году. Среди городов РФ спрос на такие услуги сильнее всего вырос в Москве (+79%), Перми (+66%), Уфе (+63%), Улан-Удэ (+62%) и Владивостоке (+58%).

«С большой уверенностью можно прогнозировать, что в текущем сезоне динамика роста рынка частного загородного строительства значительно превысит показатели прошлого строительного сезона. Примечательно, что наравне с ростом сегмента строительства домов и коттеджей “под ключ”, спрос растет и на отдельные строительные работы», — считает руководитель категории «Ремонт и строительство» на «Авито Услугах» Светлана Филимонова.

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