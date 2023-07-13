С компании в Башкирии взыскано 1,3 млн рублей компенсации за гибель 21-летнего машиниста

Верховный суд Башкирии оставил без удовлетворения жалобу ООО «Шахтостроительное управление», с которого в ноябре прошлого года Учалинский райсуд взыскал в пользу родителей погибшего 21-летнего машиниста четвертого разряда Марата Шагалина 1,3 млн руб. в качестве компенсации морального вреда, сообщается в решении суда.

Суд установил, что Марат Шагалин скончался в июле 2021 года на участке строящегося подземного рудника месторождения «Юбилейное» в Хайбуллинском районе республики. Молодой человек был за рулем КамАЗа, затем покинул кабину и попал под задние колеса грузовика. Его родители, Риф и Минзира Шагалины, обратились в суд с исковым заявлением о взыскании с предприятия по 2 млн руб. в пользу каждого. Суд первой инстанции, приняв во внимание, что само предприятия уже выплатило матери погибшего около 1,3 млн руб., отцу – 500 тыс. руб., а также возместило организацию похорон в размере 120 тыс. руб., снизил сумму компенсации до 1,3 млн руб. Из них 1 млн руб. полагался отцу погибшего, еще 300 тыс. руб. – матери.

В апелляционной жалобе предприятие просило отменить решение первой инстанции, указывая, что ранее добровольно выплатило компенсацию морального вреда и оказало матпомощь. Тем не менее, судебная коллегия ВС РБ, оставляя решение первой инстанции в силе, установила, что эти выплаты были произведены ответчиком только в соответствии с положениями соответствующего соглашения по горно-металлургическому комплексу РФ на 2020-2022 годы и коллективного договора самого предприятия на 2021-2024 годы.

«Положение о возмещении вреда, утвержденное работодателем, означает лишь обязанность работодателя при наличии соответствующих оснований выплатить в бесспорном порядке компенсацию морального вреда в предусмотренном размере»,— говорится в решении суда.

Суд также подтвердил, что несчастный случай, повлекший гибель работника, произошел во время исполнения им трудовых обязанностей при эксплуатации источника повышенной опасности, владельцем которого является работодатель.

Ранее расследование несчастного случая проводила Гострудинспекция Башкирии. Сообщалось, что во время маневровых работ машинист КамАЗа потерял управление, грузовик начал двигаться вниз по наклонному съезду, молодому человеку пришлось выпрыгнуть из кабины.

ООО «Шахтостроительное управление», по данным «СПАРК-Интерфакс», образовано в Учалах в марте 2009 года. Уставной капитал — 144,8 млн руб. На предприятии работают более 1 тыс. человек. По 19% уставного капитала владеют АО «Учалинский ГОК» (УГМК), АО «Горизонт», АО «Спектр», АО «Стратегия», 24% — у АО «Вертикаль». Выручка компании в 2022 году составила 6,3 млрд руб., чистая прибыль – 216,9 млн руб.

Венера Хисамова

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