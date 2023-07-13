Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Бастрыкин запросил доклад по расследованию смерти ребенка в краснодарской больнице

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил доложить об установленных обстоятельствах и результатах расследования уголовного дела по факту смерти мальчика в больнице Краснодара. Об этом сообщает пресс-служба СКР.

Фото: пресс-служба СКР

Фото: пресс-служба СКР

Председатель СКР также поручил и. о. директора Судебно-экспертного центра СК России Михаилу Игнашкину представить доклад о причинах длительного проведения экспертного исследования.

Мать считает, что ее ребенок скончался из-за несвоевременного выявления врачами заболевания и ненадлежащего лечения. Женщина просит ускорить проведение судебно-медицинской экспертизы и установление всех обстоятельств произошедшего.

Татьяна Ручкина

Наши оперативные новости и самая важная информация — в Telegram

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...