Ижевск оказался в числе городов с наиболее активным ростом спроса на услуги загородного строительства

Столица Удмуртия оказалась в числе 10 городов России, где зарегистрировали наиболее высокие темпы спроса на услуги загородного строительства. В частности, спрос на строительные услуги вырос на 46% во втором квартале 2023 года, сообщает пресс-служба Авито Услуги. Выше показатель оказался в Москве — 79%, Перми — 66%, Уфе — 63%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Во втором квартале 2023 года спрос на все виды строительных услуг в Ижевске вырос на 46% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, по сравнению с первым кварталом — на 202%. Среди наиболее востребованных строительных работ оказались кладочные работы — 73%, услуги проектирования и подготовки смет — 104%, газификация — 78%, фундаментные работы —82%, изыскательные работы — 139%.