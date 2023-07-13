В Челябинске суд арестовал водителя грузовика, обвиняемого в гибели двух человек

Центральный районный суд Челябинска заключил под стражу водителя грузовика, обвиняемого в нарушении правил дорожного движения, повлекшего смерть двух человек в результате ДТП. Мера пресечения избрана до 11 сентября, сообщают в прокуратуре региона.

Смертельное ДТП произошло 11 июля на улице Блюхера в Челябинске. 34-летний водитель грузовика Howo столкнулся с попутно двигавшимся автомобилем Lifan. В результате ДТП погибли два пассажира легковой машины — 51-летняя женщина и ее 23-летний сын. Отец семьи, который управлял Lifan, и его 13-летняя дочь, получили травмы. После аварии на водителя грузовика возбудили уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ.

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