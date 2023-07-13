Мэрия Уфы потратит на установку туристических указателей до 26 млн рублей

Администрация Уфы ищет двух подрядчиков для поставки и установки информационных знаков и 60 указателей туристической навигации, сообщается на сайте госзакупок. Общая начальная стоимость контрактов составляет около 26 млн руб. Итоги аукционов подведут 24 июля. Работы профинансирует местный бюджет.

Согласно техзаданиям, комплекс информзнаков включит 114 табличек, пять стендов со шрифтом Брайля, шесть парковых стендов, 13 маршрутных стел и пять тактильных схем. Исполнители должны будут самостоятельно выбрать места их размещения и установить до 10 ноября.

Венера Хисамова

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте