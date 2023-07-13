Пермьстат: Стоимость санаторно-оздоровительных услуг в крае выросла за месяц на 15,8%

В июне 2023 года в Пермском крае индекс потребительских цен на товары и услуги сложился в размере 99,9%. По сравнению с маем на 0,6% снизились цены на продукты, стоимость непродовольственных товаров уменьшилась на 0,07%. Услуги выросли в цене на 0,6%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

В продовольственном секторе заметное снижение цен зафиксировано на колбасу (на 6,1%), яйца (на 5,2%), масло оливковое (на 4,6%), сгущенное молоко (на 4,5%), пельмени (на 3,9%). В то же время в диапазоне от 1,9% до 8,1% подорожали говядина, рис, чай черный байховый и зеленый, крупа манная, рыба замороженная, макаронные изделия. В кафе, столовых, ресторанах цены выросли на 0,5%.

Цены на отдельные группы непродовольственных товаров изменялись разнонаправленно. Рост цен на ювелирные изделия из золота составил 3,9%, на новые легковые автомобили отечественного производства — на 1%. Снизилась стоимость телерадиотоваров (на 1,5%), компьютеров (на 1,2%) и средств связи (на 1,1%).

Рост стоимости услуг составил в июне 0,6%. Более всего подорожали услуги шиномонтажа легковых автомобилей (на 2,1%), услуги парикмахерских (на 0,5%), услуги ремонта квартир (на 0,3%).

В июне отмечено увеличение стоимости санаторно-оздоровительных услуг (на 15,8%), полета в салоне экономического класса самолета (на 6,3%), услуг зарубежного туризма (на 4,5%), услуг почтовой связи (на 2,6%), экскурсионных услуг (на 2,1%), услуг организаций культуры (на 1,4%), медицинских услуг (на 0,1%). Одновременно отмечено снижение тарифов на проезд в поездах дальнего следования (на 0,6%).