В Ростове 16 июля ограничат движение в центре города из-за велопробега

В связи с проведением велопробега 16 июля в Ростове-на-Дону будет поэтапно ограничено движение транспортных средств на нескольких улицах в центре города, предупреждает департамент автомобильных дорог и организации дорожного движения донской столицы.

Так с 09:00 до 11:00 будут перекрыты следующие улицы: ул. Менжинского, 2, площадка заводоуправления «Ростсельмаш» (старт) – ул. Российская – пр. Шолохова – пр. Шолохова, 247 (разворот) – пр. Шолохова – Октябрьская площадь – пр. Сельмаш – площадь Комбайностроителей (по кольцу) – пр. Шолохова – площадь Энергетиков – пр. Театральный - пл. Театральная (финиш).

Анастасия Назарова