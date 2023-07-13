В Башкирии возбуждено уголовное дело по факту незаконной рубки леса на 9 млн рублей

Башкирская природоохранная межрайонная прокуратура и специалисты органов лесного хозяйства во время совместного рейда на территории Иглинского лесничества выявили факт незаконной рубки леса — вырублено 244 сосен, дубов, лип и вязов, сообщили в пресс-службе прокуратуры Башкирии. Лесному фонду России был причинен ущерб на 8,8 млн руб.

Прокуратура направила материалы проверки в орган предварительного расследования. По итогам их рассмотрения возбуждено уголовное дело по факту незаконной рубки лесных насаждений, совершенной в особо крупном размере (ч. 3 ст. 260 УК РФ).

Майя Иванова

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