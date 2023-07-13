Вадим Шумков раскритиковал «убогонькие вывески» в городах Курганской области

Губернатор Курганской области Вадим Шумков раскритиковал внешний вид коммерческих объектов в городах региона и призвал предпринимателей привести в порядок вывески и входные группы. Об этом он написал в своем telegram-канале.

По словам Вадима Шумкова, «многие отмечают, как стремительно в лучшую сторону» меняется облик Кургана и других зауральских городов. При этом большинство преобразований происходит по заказу и за счет государства. «Не буду скрывать, вид многих частных коммерческих объектов вызывает жалость, а также наводит на мысль, что их хозяин именно там просит подаяние. Обшарпанные, некрасивые фасады, убогонькие вывески, небезопасные крыльца и входные группы»,– констатировал губернатор. По его мнению, «убогий облик» предприятий, которые посещают сотни и даже тысячи людей, – это неуважение и к сотрудникам, и к посетителям, и к собственникам.

По мнению Вадима Шумкова, привести объекты в порядок «стоит не так дорого», при этом их хозяева зарабатывают «неплохие деньги, регулярно приобретая дорогую недвижимость и в нашей стране и за ее пределами». «Надо поправлять, друзья, надо поправлять»,– написал губернатор.

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