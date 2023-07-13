Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Татарстане выявили четыре случая менингококковой инфекции

В этом году в Татарстане подтверждены четыре случая заболевания менингококковой инфекцией, передает «Бизнес Online» со ссылкой на управление Роспотребнадзора по региону.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным ведомства, в Казани случаев заражения не зафиксировано. Два человека заразились в Зеленодольском районе, еще по одному случаю — в Пестречинском и в Набережных Челнах.

Для нераспространения заболевания ведомство проводит полный комплекс противоэпидемических мероприятий в отношении больных и контактных лиц в очагах инфекции.

"Ъ-Казань"

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...