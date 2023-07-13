Завершением долгостроя «Треста №14» займется пермский подрядчик «Акрополь-М»

На достройку проблемного дома «Треста №14» на ул. Сокольской, 10б, подписан договор с пермской компанией «Акрополь-М». Как сообщили в пресс-службе регионального минстроя, контракт заключен 10 июля, подрядчик должен завершить долгострой в течение 12 месяцев. По данным фонда защиты прав дольщиков Прикамья, подрядчику необходимо в установленный срок проложить внутренние и наружные инженерные сети, установить оконные и дверные конструкции, выполнить чистовую отделку в проданных квартирах и благоустроить территорию.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

Строители уже вышли на площадку: завозятся инструменты и материалы, со следующей недели работы начнутся в полном объеме. В первую очередь подрядчик займется остеклением, устройством кровли и монтажом системы отопления. Тепловые сети в дом «заведены», по остальным (электричество, водоснабжение, водоотведение) заключены договоры техприсоединения, сетевые организации завершают проектные работы. До начала зимы наружные сети будут проложены. Также к этому времени планируется закрыть тепловой контур здания и запустить отопление.

Как указано в Kartoteka.ru, ООО «Акрополь-М» учреждено в 2008 году Манолисом Нефидовым, он же является директором компании. Общество занимается строительством жилых и нежилых зданий. Ранее господин Нефидов являлся владельцем компаний в сфере строительства и оптовой торговли через агентов — «Акрополь», «СтройРем-Пермь», «Строй-Рем-Проф», «Урал-Строй». По данным минстроя, «Акрополь-М» имеет опыт работы с проблемными объектами и достраивает другой долгострой — на ул. Юнг Прикамья, 14, в Кировском районе Перми.

Напомним, что ранее дольщики долгостроя «Треста №14» на ул. Сокольской пожаловались в органы власти на затягивание достройки объекта. Они просили сменить подрядчика и посодействовать в скорейшей достройке дома. Региональный фонд защиты прав дольщиков решил расторгнуть договор на завершение строительства с казанским ООО «СФ “Основание”».