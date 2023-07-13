В Уфе 19-летний парень получил 80% ожогов тела при прокладке линии связи

Двое рабочих госпитализированы в ожоговый центр Уфы с термотравмами, полученными во время прокладки оптико-волоконной линии связи, сообщила пресс-служба Главного управления МЧС по Башкирии.

Инцидент произошел накануне днем. Установлено, что рабочие повредили электрокабель напряжением 6 кВ. В реанимационное отделение городской больницы №18 госпитализирован 19-летний молодой человек, получивший ожоги 80% тела, его состояние оценивается как крайне тяжелое. Его 42-летний коллега поступил в ожоговый центр стационара. Он получил ожоги 20% тела и находится в состоянии средней тяжести. Причины происшествия устанавливаются.

Наталья Балыкова

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