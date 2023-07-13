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Житель Ижевска обстрелял велосипедистов из пневматического оружия возле остановки «Зоопарк»

В столице Удмуртии мужчина обстрелял из пневматического оружия велосипедистов, проезжавших возле остановки «Зоопарк». Соответствующее сообщение поступило в полицию в ночное время, сообщает пресс-служба МВД по республике.

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Полицейские задержали 36-летнего подозреваемого. В его квартире провели обыск, в результате которого изъяли пневматическую винтовку, магазин и четыре пули.

По факту хулиганства возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ. Мужчине грозит до семи лет лишения свободы.

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