Житель Ижевска обстрелял велосипедистов из пневматического оружия возле остановки «Зоопарк»

В столице Удмуртии мужчина обстрелял из пневматического оружия велосипедистов, проезжавших возле остановки «Зоопарк». Соответствующее сообщение поступило в полицию в ночное время, сообщает пресс-служба МВД по республике.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Полицейские задержали 36-летнего подозреваемого. В его квартире провели обыск, в результате которого изъяли пневматическую винтовку, магазин и четыре пули.

По факту хулиганства возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ. Мужчине грозит до семи лет лишения свободы.