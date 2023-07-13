Валидол подорожал и перелеты в эконом-классе стали дешевле в Удмуртии за неделю

В Удмуртии в период с 4 по 10 июля на потребительском рынке изменился ряд цен. Так, по данным Удмуртстата, яблоки стали дороже на 8,1%, молоко питьевое цельное стерилизованное 2,5-3,2% жирности — 6,2%, капуста белокочанная свежая — 3,8%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Вместе с тем стоимость свежих огурцов стала меньше на 9,5%, столовой свеклы — 5,8%, бананов и вареной колбасы — 3,6%, сосисок и сарделек — 3,4%. Среди непродовольственных товаров первой необходимости снизилась цена на 4,6% на зубную пасту, мыло туалетное — на 3,8%.

Отметим, что за неделю вырос ценник на валидол. Его стоимость стала больше на 3%. Вместе с тем снизилась стоимость полета в эконом-классе на 3,4%.