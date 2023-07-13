В Челябинске удаленную работу чаще всего предлагают программистам и рекрутерам

В компаниях Челябинска полностью или частично удаленный формат работы чаще всего готовы предлагать программистам и рекрутерам. Об этом по итогам опроса сообщают эксперты SuperJob.

Удаленный или гибридный формат работы предполагают 26% вакансий для программистов и 22% вакансий для рекрутеров.

Аналитики отмечают, что сейчас большинство работодателей подбирают специалистов на работу в офисе, а не дистанционно. Так, 94% вакансий для бухгалтеров, 86% вакансий для специалистов по продажам и 83% вакансий для дизайнеров предполагают исключительно очную занятость. Необходимость офисного формата для бухгалтеров респонденты связывают с необходимостью настройки доступа к рабочим программам, вопросами кибербезопасности и подписи документов.

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