На Ставрополье расширят ведущее в Пятигорск Бештаугорское шоссе

В текущем году в рамках реконструкции Бештаугорского шоссе в Ставропольском крае дорога будет расширена с двух до четырех полос, сообщает пресс-служба правительства региона.

Вопрос реализации проекта обсуждался на заседании в правительстве. Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров потребовал, чтобы дорожники также расширили и подъезд к самому шоссе.

«Нельзя допустить, чтобы прекрасный широкий проспект дошел до границы Пятигорска и уперся в дорогу-двухполоску. Необходимо «расшивать» все три участка и делать это сообща во взаимодействии»,— заявил Владимир Владимиров.

Глава региона также потребовал ускорить подготовку документацию по реализации проекта.

Анастасия Назарова