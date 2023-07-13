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На Ставрополье расширят ведущее в Пятигорск Бештаугорское шоссе

В текущем году в рамках реконструкции Бештаугорского шоссе в Ставропольском крае дорога будет расширена с двух до четырех полос, сообщает пресс-служба правительства региона.

Вопрос реализации проекта обсуждался на заседании в правительстве. Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров потребовал, чтобы дорожники также расширили и подъезд к самому шоссе.

«Нельзя допустить, чтобы прекрасный широкий проспект дошел до границы Пятигорска и уперся в дорогу-двухполоску. Необходимо «расшивать» все три участка и делать это сообща во взаимодействии»,— заявил Владимир Владимиров.

Глава региона также потребовал ускорить подготовку документацию по реализации проекта.

Анастасия Назарова

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