Генпрокурор РФ предложил Контрольному комитету КНР обмениваться опытом в борьбе с коррупцией

В Пекине прошла встреча генпрокурора России Игоря Краснова и заместителя секретаря Центральной комиссии Компартии Китая по проверке дисциплины, замруководителя Государственного контрольного комитета КНР Фу Куя. Господин Краснов отметил опыт Пекина в возврате активов коррупционеров из-за рубежа и предложил обмениваться опытом в борьбе с коррупцией.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Генеральная прокуратура Российской Федерации Фото: Генеральная прокуратура Российской Федерации

«Генпрокурор России предложил рассмотреть вопрос о разработке между ведомствами письменной договоренности, которая позволит обмениваться опытом и лучшими практиками по противодействию коррупции»,— сообщила пресс-служба Генпрокуратуры. Господин Краснов также предложил продолжать сотрудничество на международных антикоррупционных форумах, в том числе в рамках ООН и региональной сети правоохранительных и антикоррупционных органов АТЭС.

Господин Краснов также заверил китайскую сторону, что иностранные инвестиции в РФ находятся «под защитой государства, в том числе в лице Генеральной прокуратуры» (цитата по «Интерфаксу»). Генпрокурор пригласил Фу Куя во Владивосток на Восточный экономический форум, который пройдет с 10 по 13 сентября.

В Китае к коррупционерам применяется смертная казнь. Например, в январе к смертной казни был приговорен бывший вице-председатель народного политического консультативного совета провинции Ляонин Ли Вэньси за взятку на сумму 540 млн юаней (около $75 млн).

Леонид Уварчев