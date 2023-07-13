Дороги в районе старого аэропорта власти Ростова планируют построить в 2026 году

Три новых дороги в районе бывшего аэропорта Ростова-на-Дону построят в 2026 году, сообщил глава администрации Ростова Алексей Логвиненко в своем Telegram-канале.

По информации градоначальника, речь идет о трех объектах дорожной инфраструктуры: реконструкции ул. Берберовской на участке от ул. Вересаева до пр. 40-летия Победы, строительство дороги от ул. Вересаева до въезда на территорию аэропорта с пр. Шолохова, строительство транспортной развязки на пересечении въезда на территорию аэропорта и пр. Шолохова. На подготовку проектной документации по этим объектам выделено 115 млн руб.

«Уже проведены все конкурсные процедуры, заключены контракты на проектирование. Завершить разработку проектной документации планируется во втором квартале 2024 года»,— написал Алексей Логвиненко.

Анастасия Назарова