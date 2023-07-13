Краевой фонд капремонта скопил на счетах почти 6 млрд рублей

Фонда капитального ремонта Пермского края опубликовал бухгалтерскую отчетность за 2022 год, согласно которой денежные средства на счетах организации за год выросли на 400 млн руб.— с 5,5 млрд до 5,9 млрд руб. на конец 2022 года. Согласно сервису «СПАРК-Интерфакс», на 400 млн руб. за год выросла и дебиторская задолженность фонда: в конце 2022 года долги подрядчиков перед организацией составляли 3,4 млрд руб.

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Впрочем, директор фонда Владимир Хлебников в опубликованном на этой неделе интервью газете «Звезда» утверждает, что в прошлом году организация впервые реализовала проекты на те деньги, которые собрала. По его сведениям, было отремонтировано 326 домов на сумму 1,95 млрд руб. при сборе средств 1,947 млрд руб.

Господин Хлебников сообщил также, что в 2023 году фонд планирует выполнить работы минимум на 3–3,5 млрд руб. По его данным, в портфеле фонда собраны проектные решения более чем на 4 млрд руб.