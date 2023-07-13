Единоросс Александр Артемов избран спикером омского заксобрания

Законодательное собрание Омской области избрало новым спикером заместителя председателя Александра Артемова. Сессия регионального парламента проходит 13 июля.

Кандидатура господина Артемова была выдвинута фракцией «Единой России», которой он руководит. Других претендентов на пост спикера не оказалось. За единственного кандидата проголосовало 30 депутатов из 39, принимающих участие в сессии.

Избрание спикера стало необходимым после смерти в мае этого года Владимира Варнавского. Он руководил заксобранием около 30 лет.

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Валерий Лавский