Фигурантом дела о халатности при расселении аварийных домов стал вице-мэр Челябинска

В Челябинске следственные органы предъявили обвинение в халатности (ч. 1 ст. 293 УК РФ) при расселении аварийного жилья заместителю главы города Александру Астахову и бывшему председателю комитета по управлению имуществом и земельным отношениям Сергею Чигинцеву. Об этом руководитель регионального управления Следственного комитета РФ Петр Решетников доложил председателю СК России Александру Бастрыкину, сообщает пресс-служба ведомства.

Уголовное дело было возбуждено ранее по жалобам челябинцев. Накануне руководитель СК заслушал повторный доклад о расследовании, раскритиковав работу челябинских следователей.

Александр Астахов и Сергей Чигинцев вину не признают. Администрация Челябинска в официально комментарии по этому поводу также указала, что чиновники не бездействуют и проводят большую работу по расселению граждан из аварийного жилья. «Мероприятия по переселению осуществляются в рамках трех программ в хронологической последовательности исходя из даты признания. При этом, в последнее время участились случаи, когда жители аварийных домов, признанных таковыми позднее, записывают и распространяют через социальные сети и СМИ видеообращения с требованиями незамедлительного расселения, минуя порядок очередности»,– сообщает мэрия. Также в администрации указали, что собственники сами противодействуют расселению так как не соглашаются с предложенными компенсационными выплатами или жилыми помещениями, и обращаются в суд. Сегодня из-за судебных тяжб приостановлено расселение и снос 10 аварийных домов, говорят в мэрии.

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