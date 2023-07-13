Минпромторг и прокуратура оспаривают решение о признании законными торгов по продаже ЗиД

Минпромторг РФ направил апелляционную жалобу на решение Арбитражного суда Пермского края, который отказал в признании недействительными торгов про по продаже имущества завода им, Дзержинского. Аналогичные жалобы направили прокуратура Пермского края и теруправление Росимущества в регионе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Напомним, имущество было продано ООО ПСК «Спецпроектстрой» за 725 млн руб. Уже после заключения договора купли-продажи Минпромторг направил заявление в арбитражный суд. Ответчиком министерство определило конкурсного управляющего Льва Шаляпина. Также Минпромторг не указал, почему считает торги недействительными и не представил по предложению суда свою развёрнутую позицию. Представитель приступившей к делу прокуратуры в ходе заседания не выразил своего отношения к требованиям заявителя.

ЗиД находится в процедуре банкротства с 2005 года. Предприятие производит радиовзрыватели и другие комплектующие для боевых частей ракет, масляные сепараторы, которые используются на судах ВМФ, гражданскую продукцию. Реестровая кредиторская задолженность ФГУП составляет около 400 млн руб., большую часть которой (около 88%) контролирует ФНС.