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Глава СКР поручил проверить строительство ТЦ возле частного дома в Саратовской области

Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил и. о. руководителя саратовского следственного управления Дмитрию Костину представить результаты проверки нарушения прав жительницы Маркса. Об этом сообщили в информационном центре федерального ведомства.

В релизе говорится, что видеообращение к генералу юстиции Бастрыкину женщина опубликовала в соцсети. Она рассказала о возведении на соседнем со своим участке трехэтажного торгового центра.

Уточняется, в региональном СКР уже начали процессуальную проверку.

Дарья Васенина

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