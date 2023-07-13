В Кузбассе осудили жительницу Новосибирска, получившую автокредит по поддельным документам

Кемеровский суд вынес приговор 34-летней жительнице Новосибирска, которая обвинялась в махинациях в сфере автокредитования. Ей назначили 5,5 лет колонии общего режима, рассказали в пресс-службе регионального главка МВД России, отметив, что исполнение приговора отсрочено до достижения 14-летнего возраста ребенком обвиняемой.

По данным следствия, женщина приобрела поддельные паспорт гражданина РФ и водительские права, с помощью которых пыталась оформить автокредит на покупку Mitsubishi Pajero Sport стоимостью около 4 млн руб., однако была задержана сотрудниками полиции. Кроме того, установлено, что ранее мошенница оформила автокредит на приобретение Toyota Land Cruiser Prado за 4,2 млн руб.

Следственные органы возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), а также ст. 30, ст. 159 (покушение на мошенничество) и ст. 327 (изготовление или сбыт поддельных документов).

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Илья Николаев