Взрывы произошли в Киеве, Запорожье и Хмельницком

Серия взрывов произошла в Киеве, Борисполе, Хмельницком, Запорожье и Кропивницком. Об этом сообщили «РБК-Украина» и «Зеркало недели».

Взрывы произошли в Соломенском, Шевченковском, Подольском и Дарницком районах Киева, сообщил мэр города Виталий Кличко. Он уточнил, что в Дарницком районе Киева двое пострадавших госпитализированы.

Воздушная тревога звучит во всех областях Украины, кроме Харьковской, Одесской и Николаевской областях, а также подконтрольной Украине части Херсонской области, следует из данных онлайн-ресурса оповещения.