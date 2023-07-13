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Коммерсантъ FM
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Взрывы произошли в Киеве, Запорожье и Хмельницком

Серия взрывов произошла в Киеве, Борисполе, Хмельницком, Запорожье и Кропивницком. Об этом сообщили «РБК-Украина» и «Зеркало недели».

Взрывы произошли в Соломенском, Шевченковском, Подольском и Дарницком районах Киева, сообщил мэр города Виталий Кличко. Он уточнил, что в Дарницком районе Киева двое пострадавших госпитализированы.

Воздушная тревога звучит во всех областях Украины, кроме Харьковской, Одесской и Николаевской областях, а также подконтрольной Украине части Херсонской области, следует из данных онлайн-ресурса оповещения.

Военная операция на Украине

Военная операция на Украине

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