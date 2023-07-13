Новую школу в микрорайоне Салават Купере планируют построить менее чем за полгода

Главное инвестиционно-строительное управление Татарстана вчера объявило аукцион по выбору подрядчика строительства школы на 1,5 тыс. мест в 13-м квартале микрорайона Салават Купере в Казани. На возведение объекта из бюджета республики планируется направить 934,5 млн руб., следует из тендерной документации.

Согласно ей, подрядчик станет известен 24 июля. А к 12 декабря 2023 года – менее чем за полгода — он уже должен завершить объект.

Победителю аукциона предстоит возвести школу «под ключ», включая ее оборудование мебелью и инвентарем. При этом подрядчик должен будет гарантировать исполнения контракта, предоставив в обеспечение безотзывную независимую гарантию или внеся денежные средства на счет заказчика.

Ранее начальник управления образования исполкома Казани Ирек Ризванов говорил, что в 30 микрорайонах Казани не хватает школ. По его словам, «наиболее остро» вопрос стоит в поселках Салмачи, Вишневка и Привольный и микрорайонах Салават Купере и Солнечный город.

Полина Петрова, "Ъ-Казань"