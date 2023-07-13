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Тупикин Владимир Владимирович

Личное дело

Родился в 1969 году. В 1993 году окончил МГИМО МИД РФ по специальности «Международные экономические отношения», после чего занимал различные должности в казначействах коммерческих банков, включая «Российский кредит», Онэксимбанк и Росбанк. В 2000–2008 годах занимал пост исполнительного и генерального директора компании «Евразия консалтинг групп», а затем до 2013 года работал исполнительным директором «Корпорации ЕСН» и входил в органы управления энергосбытовых компаний ЕСН и энергокомпании ТГК-14. В феврале 2014 года избран заместителем председателя НП «Совет рынка», курировал вопросы функционирования и развития розничных рынков электроэнергии. В сентябре 2018 года перешел в СИБУР на должность директора по энергетике и ресурсообеспечению. Летом 2022 года избран председателем набсовета ассоциации «Сообщество потребителей энергии», сменив Александра Старченко. В декабре 2022 года правительство распорядилось включить Владимира Тупикина в состав палаты представителей органов власти набсовета «Совета рынка».

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