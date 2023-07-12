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Творческий процесс

Бывший саратовский депутат продолжает судиться после истечения срока давности

Судебное разбирательство, в ходе которого саратовский политик Сергей Курихин потерял кресло в областном парламенте, вышел на новый виток — Кассационный суд оставил в силе вынесенный после истечения срока давности приговор. Господина Курихина судили за предоставление в правоохранительные органы подложного акта осмотра места хранения оружия и боеприпасов. Экс-депутат заявляет, что дойдет до Верховного суда. Эксперты считают, что Сергей Курихин добивается сохранения присутствия в информационном пространстве.

Сергей Курихин — саратовский политик, владелец строительной компаний «Сарград», депутат облдумы последних трех созывов. В 2021 году в ходе прокурорской проверки выяснилось, что парламентарий предоставил в декларации недостоверные сведения: не была указана информация о наличии у него в пользовании жилого дома. В ноябре того года коллеги господина Курихина по думе сочли обнаружение там оружия достаточным для лишения того мандата.

Бизнесмен утверждал, что речь идет о доме его матери, в котором несколько месяцев на самоизоляции жили его дети. В этом доме стоял зарегистрированный на него сейф для оружия. Прокуратура заключила, что, раз закон требует от собственника доступа к сейфу, то подсудимый мог пользоваться помещением для хранения, а значит, должен был указать его как объект, находящийся в пользовании.

25 января мировой судья, исполнявший обязанности на четвертом участке в Кировском районе Саратова, Александр Солодовников приговорил господина Курихина за подделку документов (ч. 5 ст. 327 УК РФ) к штрафу 40 тыс. руб.

Суд установил, что в 2020 году бывший парламентарий подделал от имени сотрудников полиции акты условий обеспечения сохранности восьми единиц оружия и патронов (конкретные наименования не уточняются) при переоформлении разрешения на хранение по двум адресам проживания.

Следствие и гособвинение утверждали, что для получения разрешения на хранение оружия Сергей Курихин предоставил в отдел лицензионно-разрешительной работы управления Росгвардии по Саратовской области два акта осмотра условий хранения боеприпасов, необходимых для получения разрешений на их хранение. Документы, как утверждало следствие, являлись поддельными, указанные в них параметры не соответствовали реальным условиям и были составлены не указанными в них силовиками, а другими людьми от их имени.

Политик с самого начала не признавал вину, утверждая, что акты осмотра подписывали уполномоченные сотрудники полиции, фигурирующие в деле документы не являются обязательными при переоформлении разрешения на оружие, а значит, даже мотива их подделывать у него не было.

7 марта судья Кировского районного суда Саратова Жанна Гришина рассмотрела апелляционные жалобы адвокатов господина Курихина Дениса Бадикова и Андрея Морозова и прокуратуры Саратовской области на приговор первой инстанции. В опубликованном на сайте районного суда тексте приговора говорится, что защита настаивала на невиновности клиента в силу отсутствия в его действиях состава преступления. Сторона обвинения заявляла о необходимости ужесточения наказания до назначения 480 часов обязательных работ, обосновав свою позицию тем, что мировой судья оставил без внимания материальное положение осужденного и назначил «чрезмерно мягкое наказание, что не будет в полной мере способствовать целям уголовного наказания».

Суд не удовлетворил требования ни защиты, ни обвинения и освободил господина Курихина от наказания в связи с истечением сроков давности привлечения к уголовной ­ответственности.

12 июля судья Первого кассационного суда общей юрисдикции Елена Батулина рассмотрела уголовное дело Сергея Курихина. «С кассационной жалобой обратились защитники осужденного, а также представили дополнения к жалобе,— сообщили в пресс-службе третьей инстанции.— Суд пришел к выводу об отсутствии существенных нарушений уголовного и уголовно-процессуального законов при расследовании и рассмотрении уголовного дела, в связи с чем оставил судебные решения без изменения, а кассационную жалобу защитников без ­удовлетворения».

Адвокат господина Курихина Андрей Морозов отметил, что вопрос о подаче апелляционной жалобы в Верховный суд можно назвать «творческим». Он уточнил, что обсудит эту возможность с клиентом.

«Мы выражали свое несогласие с решениями Кировского суда и апелляционной станции»,— рассказал защитник «Ъ».

На суде господин Морозов заявил, что данное дело является рекордсменом по количеству нарушений, начиная с процессов 30х годов XX века. Таких в деле 60. В тексте приговора приведен полный, разбитый по группам перечень. Среди видов нарушений упоминаются грубые уголовно-процессуальные при возбуждении дела, при проведении предварительного слушания, нарушения прав на защиту и т.д.

«В любом случае я буду доказывать свою невиновность, вплоть до Верховного суда, чтобы продемонстрировать всю абсурдность вынесенных судебных решений,— заявил на открытом заседании господин Курихин.— Данное уголовное дело, я полагаю, является способом свести личные счеты со мной со стороны прокурора области Сергея Филипенко, который испытывает ко мне неприязненные ­отношения».

Политолог Игорь Семенов считает, что дело носит политический характер: «Курихин пытается сохранить внимание на этой ситуации, как бы на своей победе». Эксперт полагает, что экс-депутату выгодно подсвечивать тему, напоминая о своем взгляде на причины ­преследования.

Господин Семенов предполагает, что в Верховном суде у Сергея Курихина могут быть шансы на изменение приговора первой инстанции: «Думаю, там перспектив даже больше, чем на региональном уровне, поскольку на уровне региона влияние местных властей очень сильно».

Дарья Васенина

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