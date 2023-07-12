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Под Липецком воздушный шар с пятью пассажирами зацепился за ЛЭП и загорелся

В правительстве Липецкой области рассказали о спасательной операции вечером 12 июля, которая потребовалась после того, как воздушный шар зацепился за высоковольтную линию в районе ОЭЗ «Липецк». В корзине находились пять взрослых пассажиров.

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Для их спасения оперативным службам пришлось отключить ЛЭП. «После столкновения с ЛЭП пассажиры самостоятельно потушили начавшееся возгорание»,- уточнили в облправительстве. После этого прибывшим на место ЧП спасателям удалось спустить людей на землю. Обошлось без пострадавших.

Как объяснили региональные власти, ЛЭП, с которой столкнулся воздушный шар, является транзитной. Ее обесточивание не привело к отключению электричества в домах.

Владимир Зоркий

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