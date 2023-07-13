Главные анонсы 13 июля

Президент России Владимир Путин примет участие в Форуме будущих технологий. Запланированы большое выступление, встреча с молодыми учеными и посещение выставки, которую организовали «Росатом» и РЖД.

Госдума соберется на пленарное заседание.

В Джакарте министр иностранных дел РФ Сергей Лавров примет участие во встречах глав внешнеполитических ведомств формата Россия — Ассоциация государств Юго-Восточной Азии. Запланированы встречи с министрами иностранных дел Шри-Ланки и Брунея Али Сабри и Хассаналом Болкиахом, главой Канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК КПК Ван И.

Останкинский суд Москвы рассмотрит протокол, составленный в отношении онлайн-кинотеатра Ivi за распространение среди несовершеннолетних информации о нетрадиционных сексуальных отношениях.

Тульский областной суд проведет заседание, на котором в апелляционном порядке рассмотрят дело Александра Сучкова и Андрея Кузнецова, осужденных за подделку документов, в том числе свидетельства о регистрации автомобиля, на котором предполагаемые организаторы убийства Дарьи Дугиной выехали из РФ. Заседание планируется провести в открытом формате.

На 13 июля запланирован запуск автоматической станции «Луна-25».

В Париже состоится визит премьер-министра Индии Нарендры Моди.

В Польше состоится визит президента Республики Корея Юн Сок Ёля.

В Брюсселе состоится саммит ЕС-Япония. Участвуют глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, председатель Европейского совета Шарль Мишель, премьер-министр Японии Фумио Кисида.

Организация стран-экспортеров нефти опубликует ежемесячный отчет по нефтяному рынку.

C 13 по 17 июля в ночном небе в Москве и Московской области можно будет наблюдать самый яркий момент пролета Международной космической станции.