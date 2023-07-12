В Казани согласовали пикет за гуманное отношение к животным

Исполком Казани согласовал проведение массового пикета за «усиление контроля за жестоким обращением по отношению к животным со стороны власти». Акция запланирована 16 июля в 14:00 в парке Молодоженов (недалеко от речного порта). Ожидается участие около 20 человек, сообщили «Ъ-Казань» организаторы мероприятия.

Напомним, сегодня Госдума приняла закон, который позволяет регионам самостоятельно решать, как контролировать безнадзорных животных. В документе сохраняется норма, что при отлове бездомных животных запрещается «применять вещества, лекарственные средства, способы, технические приспособления, приводящие к увечьям, травмам или гибели животных», однако оговаривается: «если иное не установлено законодательными актами субъектов РФ». Зоозащитники считают, что власти регионов смогут усыплять животных.

Кирилл Антонов, "Ъ-Казань"