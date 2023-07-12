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Мошенники начали обманывать нижегородских медиков с помощью фотографий их главврачей

В Нижегородской области участились случаи обмана медицинских работников, сообщил глава областного минздрава Давид Мелик-Гусейнов в своем Telegram-канале. По его словам, мошенники заводят в мессенджерах фальшивый телефон главного врача с его фотографией в профиле. Далее с этого номера идет рассылка сообщений сотрудникам организации с требованием прочитать личное сообщение в мессенджере или на электронной почте.

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Попав в почтовый ящик и открыв письмо, человек получает звонок от фальшивого сотрудника ФСБ. Жертву обвиняют в нарушении установленных правил и законов, медицинских протоколов и порядков. В какой-то момент для урегулирования острого вопроса озвучивается сумма, за которую лже-сотрудник ФСБ готов снять обвинения.

«При поступлении таких звонков, медикам необходимо сообщить руководителю организации и позвонить в полицию. Нужно помнить, что вопросы административного или уголовного преследования и его урегулирования по телефону не решаются»,— отметил глава минздрава.

Андрей Репин

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