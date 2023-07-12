Здание при отеле «Немчиновка парк» в Подмосковье горит на площади 100 кв. м

Возле гостиничного комплекса «Немчиновка парк» в Подмосковье горит строящееся здание на площади 100 кв. м. Об этом агентству ТАСС сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по Московской области.

«В поселке Немчиновка по улице 2-й Запрудной, 36 горит строящееся здание, вплотную пристроенное к гостиничному комплексу, на площади 100 кв. м»,— сообщили агентству. Горит кровля здания. Число постояльцев комплекса уточняется, эвакуацию не объявляли.

«Немчиновка парк» — ресторанно-гостиничный комплекс, рассчитанный максимум на 120 гостей. На территории комплекса есть ресторан, бассейн, баня, сауна, бильярдный зал, боулинг и конный клуб.

Анастасия Ларина