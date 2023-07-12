Петербургской журналистке заблокировали счет с деньгами для украинских беженцев

Журналистка из Петербурга рассказала о блокировке своего счета, на который она собирала средства для помощи беженцам с территории Украины. Об этом в среду, 12 июля, рассказали 47news.

Речь идет о счете в Сбере, который заблокировали из-за обнаружения «признаков участия в денежных сборах на сомнительные цели». По словам журналистки, денежные средства шли на покупку посуды, белья, оплату медицинских услуг и протезов для переселенцев из Украины.

Сообщается, что в момент блокировки на счету находилось 157 тыс. руб. При этом после обращения в банк волонтер смогла снять 90 тыс. руб., которые она сможет получить при предъявлении паспорта.

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