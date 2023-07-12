Страховщикам предъявили стальной аргумент

Компания «РСХБ-Страхование» намерена обжаловать решение московского арбитражного суда о взыскании в пользу ООО «Новоросметалл» страхового возмещения 117 млн руб. В мае 2021 года на территории предприятия произошло возгорание трансформатора, что привело к остановке производства стали в слитках. «РСХБ-Страхование» отказалось признавать событие страховым случаем. «Новоросметалл» обратился за защитой своих прав в суд и выиграл спор в двух инстанциях. Юристы не видят оснований для отмены судебных актов.



В мае 2021 года на металлоперерабатывающем заводе в Новороссийске произошло возгорание трансформатора из-за короткого замыкания, что повлекло остановку производства стали в слитках на 19 дней

Фото: novorosmetall.ru

Как стало известно «Ъ-Кубань», Арбитражный суд Московского округа принял к производству кассационную жалобу АО «СК "РСХБ-Страхование"» (входит в банковскую группу АО «Россельхозбанк») на судебные решения о выплате ООО «Новоросметалл» 117 млн руб. страхового возмещения.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ООО «Новоросметалл» зарегистрировано в 1996 году в Новороссийске. Основной вид деятельности — производство стали в слитках. Бенефициар — Шалва Гибрадзе. Выручка по итогам 2022 года составила 14,5 млрд руб., чистая прибыль — 185,4 млн руб. Мощность производства составляет около 500 тыс. тонн в год. АО «Страховая компания "РСХБ-страхование"» зарегистрировано в Москве в 2002 году. 99,99% компании принадлежит АО «Россельхозбанк». Актуальная финансовая отчетность в системе отсутствует.

Из материалов дела следует, что в 2020 году между истцом и ответчиком был заключен договор страхования убытков от перерыва в производстве. 23 мая 2021 года на металлоперерабатывающем заводе в Новороссийске произошло возгорание трансформатора из-за короткого замыкания. Повреждение трансформатора вызвало отключение от энергоснабжения печи-ковша и последующую остановку производства стали в слитках, являющегося основной производственной деятельностью страхователя. Простой составил 19 дней (до 11 июня).

ООО «Новоросметалл» обратилось в АО «Страховая компания "РСХБ-Страхование"» с уведомлением о наступлении страхового случая, однако страховщик в выплате отказал.

В компании «РСХБ-Страхование» объяснили позицию тем, что страховой случай по договору не наступил, так как пожар произошел не внутри трансформатора, а снаружи — в помещении, в котором находился трансформатор. Этот риск договором не застрахован. Таким образом, по мнению ответчика, поломка трансформатора, вызвавшая перерыв в деятельности истца, не является страховым случаем по договору, а пожар не является причиной перерыва в деятельности истца.

Вместе с тем компания «Новоросметалл» предоставила суду постановление об отказе в возбуждении уголовного дела отделом надзорной деятельности Новороссийска УНД и ПР ГУ МЧС России по Краснодарскому краю, согласно которому установлено, что очаг пожара был расположен внутри корпуса трансформатора. Этот факт подтвердил эксперт НПЭО «Кубань-экспертиза».

Таким образом, Арбитражный суд Москвы и Девятый арбитражный апелляционный суд встали на сторону истца, удовлетворив требования в полном объеме.

Старший партнер Vinder Law Office Дмитрий Ошивалов считает, что по итогам рассмотрения дела вероятность удовлетворения требований ООО «Новоросметалл» высока.

«Требования истца уже удовлетворены арбитражными судами двух инстанций. Кассация проверяет, соответствуют ли выводы судов первой и апелляционной инстанций установленным по делу обстоятельствам и имеющимся в деле доказательствам. Чтобы добиться отмены судебных актов, ответчик должен либо подтвердить такое несоответствие, либо доказать, что суды неправильно применили нормы права, поэтому многое будет зависеть от доводов кассационной жалобы ответчика»,— отмечает юрист.

Господин Ошивалов добавляет, что из содержания судебных актов видно, что фактические обстоятельства исследованы судами достаточно подробно, выводы судов сформированы на основе доказательств, необходимых для такой категории споров (в том числе и результатов судебной экспертизы). Учитывая, что процессуальное законодательство строго определяет пределы рассмотрения дела в арбитражном суде кассационной инстанции, а переоценка доказательств в суде кассационной инстанции не допускается, перспективы отмены судебных актов невелики, резюмирует эксперт.

Получить комментарии сторон судебного процесса в момент подготовки материала не удалось: в компаниях «РСХБ-Страхование» и «Новоросметалл» на запросы «Ъ-Кубань» не ответили.

Наталья Решетняк

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