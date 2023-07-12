В Тамбове из-за проведения фестиваля «Весь Рахманинов» ограничат движение и парковку

С 13 по 15 июля в Тамбове частично ограничат парковку и движение автомобилей, сообщила администрация города. Запреты связаны с проведением всероссийского фестиваля «Весь Рахманинов», посвященного 150-летию со дня рождения композитора Сергея Рахманинова.

Фестиваль пройдет с 14 по 16 июля, однако ограничения начнут вводить уже вечером 13 июля.

Остановку и стоянку запретят в следующих местах:

с 22:00 13 июля до окончания мероприятий 15 июля — на участке улицы Интернациональной (от улицы Базарной до улицы Советской и на примыканиях в 50-метровой зоне от нее), на участке улицы Карла Макса (от улицы Октябрьской до улицы Максима Горького и на примыканиях в 50-метровой зоне от нее), на проезде с односторонним движением вдоль здания облправительства (на участке от улицы Интернациональной до улицы Максима Горького);

с 22:00 13 июля до окончания мероприятия 14 июля — на участке улицы Державинской (от улицы Советской до улицы Карла Маркса);

с 22:00 13 июля до 11:00 14 июля и с 22:00 14 июля до 11:00 15 июля — на участке улицы Степана Разина (от улицы Советской до Рассказовского шоссе).

Также запретят движение транспортных средств по следующим направлениям:

с 22:00 13 июля до окончания мероприятий 15 июля — на участке улицы Интернациональной (от улицы Карла Маркса до улицы Советской и в 50-метровой зоне от нее), по проезду с односторонним движением вдоль здания облправительства (на участке от улицы Интернациональной до улицы Максима Горького);

с 18:00 до окончания мероприятий 14 и 15 июля — на участке улицы Интернациональной (от улицы Базарной до улицы Карла Маркса и в 50-метровой зоне от нее), улицы Карла Маркса (от улицы Октябрьской до улицы Максима Горького и в 50-метровой зоне от нее).

Также 14 и 15 июля с 18:00 до окончания мероприятий в местах их проведения нельзя будет ездить на «средствах индивидуальной мобильности2, к которым относятся электросамокаты, моноколеса, гироскутеры и так далее. Кроме того, с 22:00 13 июля до 20 июля будет запрещен разворот на площади Ленина.

Алина Морозова

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