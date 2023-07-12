Ярославский губернатор предложил возродить детский лагерь на Плещеевом озере

Губернатор Ярославской области Михаил Евраев в ходе рабочего визита в Переславль-Залесский поручил проработать вопрос о восстановлении детской летней базы отдыха в местечке Симак на берегу Плещеева озера. Перспективы возрождения губернатор области обсудил с и.о. главы Переславля Дмитрием Зяблицким.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Михаил Евраев и Дмитрий Зяблицкий на берегу Плещеева озера

Фото: Правительство Ярославской области Михаил Евраев и Дмитрий Зяблицкий на берегу Плещеева озера

Фото: Правительство Ярославской области

«Надо все грамотно проработать. Сделать серьезную презентацию для развития этого места, чтобы пришли инвесторы, но с условием предоставить определенное количество мест для детей городского округа на бесплатной основе. И тогда в муниципальном образовании будет классный лагерь, налоги, рабочие места»,— сказал Михаил Евраев.

Сейчас база входит в состав муниципального центра «Орленок». Как отмечалось при обсуждении, в этом году были выделены средства на ремонт душевой и столовой, но из-за ветхости зданий их перенаправили на другой объект «Орленка».

Далее глава региона посетил амбулаторию в поселке Рязанцево. Медучреждение включено в программу модернизации первичного звена здравоохранения, реализуемую областным правительством. После общения с медработниками Михаил Евраев встретился с жителями городского округа в местном культурно-досуговом центре. Губернатор рассказал о планах правительства области сделать отдельные программы по благоустройству парков и дворов в сельской местности.

«Также отдельная программа будет для подсыпки щебнем сельских дорог, так как вопрос дорог для нашего региона остается острым. В 2023 году мы выделили на это из областного бюджета 250 млн рублей, из которых 18 млн пойдут на Переславль-Залесский округ»,— сообщил Михаил Евраев.

Антон Голицын