Агротуризм доберется до стандарта

Минсельхоз разработает для фермеров стандарты агротуризма. Меры поддержки для хозяйств, которые принимают гостей, уже существуют, а общих правил, как должен выглядеть отдых в сельской местности, до сих пор нет, отметили в ведомстве. Правительство планирует устранить пробел в течение года. “Ъ FM” обсудил с фермерами, на что стоит обратить внимание чиновникам, разрабатывающим рекомендации. Подробности — у Ивана Хорушевского.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Валерий Мельников, Коммерсантъ Фото: Валерий Мельников, Коммерсантъ

С прошлого года российским фермерам выдают гранты на развитие агротуризма, получить можно до 10 млн руб. Предполагается, что владельцы сельхозугодий потратят их на благоустройство территории, строительство гостиниц и покупку различного оборудования.

Однако добиться выплат не так просто, поделилась владелица личного подсобного хозяйства «Усадьба Андреевых» Алина Андреева:

«Гранты могут получать фермеры или же ИП. Мы же зарегистрированы как самозанятые. Для этой категории меры поддержки не предусмотрены. Чтобы нас признали фермерами, нужно чтобы 70% доходов шло от производства сельхозпродукции и 30% — от туризма. То есть нам придется переключаться на это».

В этом году Минсельхоз выделил на гранты 500 млн руб., в 2024-м сумму планируют увеличить до 700 млн руб. Однако денег может на всех и не хватить, отмечают собеседники “Ъ FM”.

Некоторые хозяйства уже сейчас не получают ту помощь, на которую рассчитывали, рассказал председатель Ассоциации содействия развитию агротуризма Тарас Астахов:

«Деньги распределяет Минсельхоз, соответственно, всегда существует какая-то квота. Есть энное количество средств, которых на всех не хватает.

Если регион подал пять заявок, и все они достаточно успешны, то это не значит, что все пять получат, например, по 10 млн руб. Будет выделено, например, 20 млн руб., и каждая заявка получит по 4 млн руб., или произойдет менее пропорциональное распределение.

Тогда у того же фермера возникает вопрос: а зачем мне 4 млн руб., если мне нужно было одно, другое, пятое, десятое, и я понимал, для чего именно мне этот грант. Ведь за него нужно отчитываться, это тоже отдельная работа».

Важный нюанс: хотя власти и заявляют о желании развивать агротуризм, строить гостиницы на сельхозземлях по-прежнему формально нельзя. На деле фермерам, которые хотят принимать у себя путешественников, приходится сталкиваться и с другими запретами.

Своим опытом по устройству инфраструктуры для гостей поделилась владелица фермы «Экзархо» Инга Экзархо:

«Мы поставили дорожные знаки для того, чтобы приезжающим было удобно ориентироваться. Для этого все согласовали с администрацией города, с дорожными службами. Провели работы за свои деньги. Тем не менее практически все эти знаки поснимали, сказав, что мы неправильно их оформили и это реклама.

То есть мне как фермеру приходится думать не о том, как улучшить предоставляемые услуги, а бегать из министерства в министерство, совершенно не понимая, как они взаимодействуют».

По мнению властей и экспертов, к концу десятилетия агротуризм позволит фермерам получить до 50 млрд руб. дополнительной выручки, а также создать несколько десятков тысяч дополнительных рабочих мест. Говорить о том, насколько такие прогнозы реалистичны, собеседники “Ъ FM” не берутся.

Пока доля сельского туризма от общего объема путешествий по России не превышает 1,5%. Для сравнения — в Европе она в несколько раз выше.

Иван Хорушевский, Елена Тюленева, Сабина Адлейба