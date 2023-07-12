Экспорт растет на дружеской основе

Количество экспортеров в Удмуртии в первом квартале 2023 выросло почти на 50%, сообщил во время экспортного совета первый вице-премьер правительства Удмуртии Константин Сунцов. Активно растут поставки продовольственных товаров. В целом 30% экспорта идет в Казахстан. Эксперты ожидают по итогам года роста объемов до 50%. Этому способствуют разворот на восток и усилия региональных властей по организации бизнес-миссий в дружественные страны.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

В первом квартале 2023 года количество компаний-экспортеров в Удмуртии увеличилось почти на 50%. Отдельные отрасли также демонстрируют хороший рост поставок товаров за рубеж, в частности экспорт продовольственных товаров вырос на 47%. Об этом на очередном заседании экспортного совета рассказал первый вице-премьер правительства Удмуртии Константин Сунцов, передает пресс-служба главы и правительства региона.

«Наши компании двигаются в своем стремлении выходить на экспорт. Число экспортеров в первом квартале 2023 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличилось почти на 50%. И все это малый и средний бизнес. По очевидным причинам у нас снизилась доля минеральных продуктов, но при этом вырос объем экспорта древесины, металлов и изделий из них»,— рассказал Константин Сунцов.

Он отметил, что о России в мире сейчас говорят больше всего, поэтому надо пользоваться ситуацией и активнее увеличивать объемы экспорта. По его словам, 30% сейчас приходится на Казахстан, среди ключевых партнеров он назвал Индию, Белоруссию, Узбекистан, Ирак, Турцию, Китай и Армению. В основном Удмуртия поставляет в эти страны нефть, древесину и изделия из нее, вентиляционное и гидравлическое оборудование, электродвигатели, лаки, краски, стекло и изделия из него, молочную продукцию, оборудование, металлы, мебель, пластмассовые изделия.

Абсолютные цифры объемов экспорта первый вице-премьер не привел, после начала СВО в открытом доступе они не публикуются.

При этом в правительстве считают необходимым дальнейшее расширение рынков сбыта для экспортеров, поэтому организуются бизнес-миссии и поездки на международные форумы. В первом полугодии компании из Удмуртии посетили Узбекистан и Турцию, а также поучаствовали в выставке «Иннопром. Центральная Азия». В этом году планируется организовать бизнес-миссии в Иран и Белоруссию, а также Индонезию или Саудовскую Аравию в зависимости от запросов компаний. Кроме того, в Удмуртию приедут представители белорусских компаний.

Руководитель проекта по международному развитию Российского экспортного центра Павел Шабилов на встрече отметил, что ключевое направление сейчас — страны Магриба и Ближнего Востока. Компании из Удмуртии могут получить помощь в выходе со своей продукцией в этот макрорегион.

Участники встречи — представители бизнеса отметили, что ряд вопросов при ведении внешнеэкономической деятельности не решен. Речь идет в первую очередь о проведении валютных операций, наборе кадров и участии в госзакупках. Сопредседатель экспортного совета, директор предприятия «Новый дом» Елена Телицына предложила собрать лучшие практики и рекомендации по валютным сделкам и тиражировать их среди экспортеров. Константин Сунцов отметил, что на республиканском уровне идет разработка программы «Работа Удмуртии», в рамках которой планируется господдержка предприятий и сотрудников, привлеченных из других регионов.

Промышленный эксперт Леонид Хазанов говорит, что перспективы роста экспорта у Удмуртии довольно хорошие, сейчас идет интенсивный разворот от европейского рынка на восток в силу действующих ограничений.

«В этих условиях ощущается достаточно большой интерес азиатских компаний к продукции, выпускаемой в различных регионах России, в том числе Удмуртии. Есть перспектива роста поставок агропромышленной, молочной, электротехнической продукции, в последнем случае стоит отметить, что в Иране, Индии ее выпуск сравнительно небольшой и эти страны достаточно много закупают электротехники»,— отмечает эксперт.

При этом экспортерам приходится сталкиваться со сложностями при проведении платежей, так как часть банков под санкциями, а другие не работают с российскими платежами из-за опасений под них попасть. Используются различные валюты и схемы, что делает процесс более затратным и по времени, и по финансам. Логистика тоже увеличивает расходы компаний, так как в Азию поставлять продукции на 20% дороже, чем в Европу. По прогнозам господина Хазанова, в этом году можно ожидать роста объемов экспорта как минимум на 10–15% к показателям 2022 года, но вполне возможен рост на 50%.

Первый вице-президент «Опоры России» Павел Сигал считает весьма позитивным явлением такой рост экспорта и поворот на восток, перенаправление потоков российского экспорта. «Соответственно, растет доля готовой продукции и пищевая продукция. Мы видим, что продается и оборудование и гидравлика — чем больше доля готовый продукции, тем позитивнее для региона или предприятий, а также в целом для страны»,— отметил эксперт.

Михаил Красильников